Gekido Kintaro's Revenge annunciato per Nintendo Switch

ha annunciato con un Tweet chearriverà su Nintendo Switch. Il gioco, uscito originariamente su Game Boy Advance nel 2002, tornerà in vita sulla nuova console ibrida della casa di Kyoto.

Purtroppo gli sviluppatori non hanno specificato se si tratterà di un remake o di una riedizione con grafica migliorata e contenuti aggiuntivi, nel momento in cui scriviamo l'unica cosa certa è che Gekido Kintaro's Revenge arriverà su Nintendo Switch, mistero anche per quanto riguarda finestra di lancio, prezzo ed eventuale pubblicazione in formato retail.

Gekido Kintaro's Revenge ha riscosso un discreto successo su Game Boy Advance, risultando di fatto uno dei migliori picchiaduro 2D a scorrimento per la piccola console Nintendo. Restiamo in attesa di maggiori dettagli sulla versione per Switch.