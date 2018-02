Gekido Kintaro's Revenge uscirà su Nintendo Switch a marzo

Dopo l'annuncio dello scorso dicembre, la versionedi Gekido Kintaro's Revenge ha ricevuto finalmente una finestra di lancio ufficiale: il gioco arriverà sulla console ibrida durante il mese di marzo.

La conferma è arrivata sulla pagina Facebook di Naps Team, come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia: Gekido Kintaro's Revenge per Nintendo Swtich sarà disponibile a marzo 2018, quindi nell'arco delle prossime settimane.

Il gioco, uscito originariamente su Game Boy Advance nel 2002, tornerà dunque sulla nuova console ibrida Nintendo a marzo, anche se al momento non è stato specificato se si tratterà di un remake o di una riedizione con migliorie tecniche e contenuti aggiuntivi. Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli dagli sviluppatori.