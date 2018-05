Gekido Kintaro's Revenge uscirà su PlayStation 4 il 31 maggio

Già disponibile su Nintendo Switch dal mese di marzo, Gekido Kintaro's Revenge sarà pubblicato anche su PlayStation 4 il 31 maggio, come confermato da Naps Team tramite la sua pagina Facebook.

Il titolo è una rivisitazione dell'omonimo titolo pubblicato nel lontano 2002 su Gameboy Advance. Grazie a questa nuova edizione, i giocatori potranno godere di un aspetto grafico rinnovato ma esteticamente fedele all'originale, nonché di una nuova modalità in multiplayer locale (grazie all'introduzione di un nuovo personaggio), nuove sfide, animazioni interamente ridisegnate in stile anime e numerosi filtri per migliorare ulteriormente la qualità video.

