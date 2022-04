Gen Design mostra una concept art del nuovo gioco di Fumito Ueda

Gen Design, studio fondato da Fumito Ueda, ha pubblicato un Tweet per dare il benvenuto a due nuovi membri dello studio che prenderanno servizio da oggi, venerdì 1 aprile. Al messaggio è allegata anche una grafica che mostra i vari giochi prodotti da Ueda nel corso degli anni.

Da sinistra verso destra troviamo in ordine quattro giochi: ICO, Shadow of the Colossus, The Last Guardian e... un quarto titolo del quale non sappiamo assolutamente nulla, presumibilmente sarà proprio questo il gioco attualmente in fase di sviluppo negli studi di Gen Design.

In realtà l'artwork in questione non è inedito ed era già stato usato per una cartoline di auguri di buon 2021, Gen Design ha però cambiato alcuni dettagli e l'immagine risulta ora più nitida, a probabile testimonianza di come questa concept art diventi sempre più indicativa del nuovo lavoro dello studio.

Del prossimo gioco di Fumito Ueda non sappiamo ancora nulla, il nuovo gioco di Gen Design verrà pubblicato da Epic Games con quest'ultima che garantisce il pieno controllo creativo allo studio e supporto per quanto riguarda il marketing e altri aspetti legati alla produzione. Speriamo di saperne di più nel corso del 2022, anche se una possibile uscita durante quest'anno appare decisamente improbabile.