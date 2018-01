genDESIGN pubblica una cartolina dedicata al nuovo gioco di Fumito Ueda?

Dopo la misteriosa immagine teaser emersa a inizio gennaio, il team di Fumito Ueda ha pubblicato una nuova cartolina che potrebbe riferirsi al prossimo progetto del talentuoso game designer giapponese. Vediamo di cosa si tratta.

Come potete vedere a fondo pagina, genDESIGN ha pubblicato una nuova cartolina di auguri per il 2018, mostrando un'immagine molto interessante che potrebbe riferirsi al prossimo progetto di Fumita Ueda. Confrontandola con l'immagine teaser, possiamo notare la presenza degli stessi soggetti visti da una diversa inquadratura: vediamo infatti la presenza di una ragazza, di un altare, delle colombe bianche e infine di una gigantesca creatura a volto coperto.

Dal momento che non disponiamo di altre informazioni, allo stato attuale possiamo limitarci a fare qualche speculazione: che si tratti davvero del prossimo gioco di Fumito Ueda? Magari una nuova avventura ambientata nello stesso mondo di Shadow of the Colossus (di cui si possono notare i riferimenti dell'altare e delle colombe bianche)?

Secondo voi di cosa potrebbe trattarsi? Sappiamo con certezza che il padre di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian si trova attualmente al lavoro su un nuovo gioco, titolo del quale però non si conosce ancora nessun dettaglio.