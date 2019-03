Generation Zero è ora disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4

Avalanche Studios è felice di annunciare che l’action game open world Generation Zero è ora disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4!

"Ogni gioco che pubblichiamo è importante per noi, ma il lancio di Generation Zero ci rende felici poiché segna l'inizio di un nuovo franchise d'azione che svilupperemo in stretta collaborazione con i nostri giocatori nei prossimi anni. Abbiamo una grande esperienza nella creazione di giochi open world, ricchi di azione, insieme a publisher di primo livello, ma questo è il primo gioco di azione che pubblichiamo autonomamente", ha affermato Pim Holfve, CEO presso Avalanche Studios.

Generation Zero è ambientato nella Svezia degli anni '80. La popolazione locale è scomparsa e macchine ostili vagano per il territorio. A partire da oggi, i giocatori possono esplorare il vasto open world per svelare il mistero, perfezionare le loro strategie di combattimento e prepararsi a contrattaccare. Per sconfiggere le macchine, i giocatori sono incoraggiati a lavorare insieme in gruppi fino a 4 utenti, ma possono anche godersi il mondo di Generation Zero anche da soli.

”Il team è entusiasta di consegnare Generation Zero nelle mani dei giocatori di tutto il mondo e iniziare a ricevere impressioni e feedback,” ha affermato Paul Keslin, Product Owner presso Avalanche Studios. “Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli sui nostri piani futuri, ma soprattutto vogliamo creare questi piani insieme alla community. Questa collaborazione avrà un impatto sul mondo di Generation Zero nei mesi e negli anni a venire!”

Standard, Digital e Collector’s Edition di Generation Zero

Oltre alla standard edition, in versione fisica e digitale, è disponibile anche la Collector’s Edition di Generation Zero. Essa contiene il gioco, una t-shirt, 4 cartoline Concept Art, una mappa del mondo di gioco e una Steelbok, tutto all’interno di una Premium Box.