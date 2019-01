Generation Zero esce il 26 marzo, annunciati Collector's Edition e Bonus Preorder

Avalanche Studios ha oggi rivelato la data d’uscita di Generation Zero: il 26 marzo tu e 3 tuoi amici potrete esplorare la Svezia del 1980 piena di nemici robotici... un mondo dove il futuro incontro il passato.

Effettua il pre-order del gioco oggi, per ricevere l’esclusivo Radical Vanity Pack che contiene 12 opzioni aggiuntive di personalizzazione dell'aspetto (come ad esempio t-shirt, bandane, una giacca iconica e molto altro) per creare un look unico anni '80! La Standard Edition sarà disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Sei un vero fan di Generation Zero? Allora non perderti la Collectors Edition che include:

Una steelbook premium

Una mappa del gioco

Una T-Shirt

Una statua del Dala Horse di Generation Zero

Immergiti in un incredibile gioco ambientato in un vasto open world. In questa rivisitazione della Svezia degli anni '80, delle macchine ostili hanno invaso la campagna serena e devi combattere per svelare il mistero di ciò che sta realmente accadendo. Utilizzando tattiche di guerriglia collaudate in battaglia, sarai in grado di attirare, paralizzare o distruggere i nemici in intense e creative battaglie.

Gioca da solo o fai squadra con un massimo di tre amici in multiplayer co-op. Collabora e combina le tue abilità uniche per abbattere nemici, sostenere gli amici in difficoltà e condividere il bottino dopo aver sconfitto un nemico. Tutti i nemici sono simulati in modo persistente nel mondo di gioco e vagano per il paesaggio con un unico intento. Se riesci a distruggere un componente nemico specifico, che si tratti di armature, armi o equipaggiamenti sensoriali, il danno è permanente. I nemici porteranno quelle cicatrici finché non incroceranno nuovamente il tuo cammino.

Esplora un vasto open world, realizzato grazie all'Apex engine, caratterizzato da un ciclo giorno / notte completo con condizioni meteorologiche imprevedibili, un complesso comportamento dell'IA, balistica simulata, acustica altamente realistica e una colonna sonora anni '80. In Generation Zero, dovrai sopravvivere per vincere.