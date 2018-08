Generation Zero: gameplay trailer del nuovo FPS co-op di Avalanche Studios

Avalanche Studios e THQ Nordic hanno pubblicato un gameplay trailer inedito di Generation Zero, il nuovo FPS co-op degli autori di RAGE 2 e Just Cause 4. Il filmato, della durata complessiva di oltre tre minuti, permette di dare un ulteriore occhiata alle meccaniche di gioco.

Generation Zero è stato annunciato lo scorso giugno da Avalanche Studios, confermando che si tratta di un nuovo FPS open world ambientato in Svezia nel 1980, con i giocatori impegnati a respingere l'attacco di alcune macchine ribelli che hanno invaso il paese.

Anche se l'avventura può essere affrontata in singolo, il focus principale dell'esperienza di gioco sarà sulla co-op, in particolare quando bisogna affrontare le missioni più impegnative e i nemici più resistenti. Come possiamo vedere nel gameplay trailer riportato in cima alla notizia, infatti, in diverse occasioni sarà necessario adottare un approccio strategico di squadra per avere la meglio sulle macchine assassine, soprattutto contro i boss.

Generation Zero è sviluppato con l'APEX Engine, il motore proprietario di Avalanche, con lancio previsto per il 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo aver sviluppato la trilogia di Just Cause e Mad Max, Avanalche Studios è attualmente al lavoro anche su RAGE 2, progetto realizzato in collaborazione con ID Software e in uscita nel 2019, senza dimenticare Just Cause 4.