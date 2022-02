Una nuova generazione di Call of Duty sta arrivando, il teaser di Infinity Ward

Dopo l'annuncio di Activision sul futuro di Call of Duty avvenuto durante la presentazione dei risultati finanziari del publisher, arriva ora anche un teaser targato Infinity Ward, con lo studio che ha pubblicato un breve messaggio sui social.

Infinity Ward fa sapere che "una nuova generazione di Call of Duty è in arrivo presto", il messaggio si chiude con un appello che recita "Stay Frosty", probabile anticipazione per l'ambientazione del nuovo Call of Duty oppure no? E' presto per dirlo ma è certo che la campagna di comunicazione è iniziata e nel corso dell'anno come di consueto scopriremo altri dettagli sul prossimo Call of Duty.

Secondo il leaker Tom Henderson, Call of Duty Modern Warfare 2 si trova in fase Alpha e ben undici studi sarebbero al lavoro sul progetto, non sappiamo però se l'uso del termine "nuova generazione" stia ad indicare la volontà di dedicarsi solamente alle piattaforma current-gen o se si riferisca magari ai contenuti del gioco oppure all'engine, solamente per fare due esempi.

Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà anche su PlayStation, così come il sequel di Warzone e il Call of Duty del 2023, al termine del prossimo anno gli accordi tra Sony e Activision scadranno e bisognerà capire come si muoverà Microsoft, nuova proprietaria dell'IP.