La generazione Z preferisce i videogiochi alla TV, ai film e alla musica, per un sondaggio

Un nuovo sondaggio di Deloitte Digital Media Trends ha dimostrato che la perdita di interesse nei confronti dei settori dell'intrattenimento diversi dal gaming, cominciata molti anni or sono, prosegue ancora oggi, divenendo ancor più marcata con la Generazione Z (i giovani nati tra il 1997 e il 2010).

Giocare ai videogiochi è in assoluto l'attività preferita del 26% dei giovani americani appartenenti Generazione Z intervistati da Deloitte. Solo il 14% ha affermato di preferire l'ascolto della musica, percentuale che scende ulteriormente per altre attività come la navigazione in internet (12%), trascorrere del tempo sulle piattaforme social (11%) e guardare serie televisive e film (10%). Più in generale, l'87% dei "Z" afferma di giocare ai videogames su base giornaliera o settimanale.

Quello che si osserva nella Generazione Z, ossia l'evoluzione del gaming nell'attività di intrattenimento preferita e la perdita di interesse nei confronti di cinema e televisione, è la prosecuzione di un trend già visibile nelle altre fasce di età. Per i Boomer (nati prima del 1965) i videogiochi rappresentano la quarta attività preferita, mentre per gli appartenenti alla Generazione X (1965-1980) e ai Millennials (1980-1996) il gaming si configura come la seconda attività preferita. In queste tre fasce d'età cinema e televisione continuano a rappresentare la forma d'intrattenimento preferita. Il grafico allegato in calce a questa notizia mostra chiaramente questo trend, mentre per ulteriori informazioni sullo studio vi consigliamo di consultare il sito di Deloitte.

Secondo Variety, con il passare del tempo i "Z" potrebbero perdere interesse nei videogiochi a favore delle altre forme d'intrattenimento, allineandosi quindi alle generazioni più vecchie. Non è invece di questa opinione GameSpot, che invece afferma che un cambiamento d'abitudini così marcato non s'è mai visto, e che quindi certe passioni sono destinate ad essere conservate con l'avanzare dell'età. Cosa ne pensate?