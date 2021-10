Che genere di gioco è Uncharted con Nathan Drake?

La serie di Uncharted è tra le più celebri ed amate del panorama PlayStation. Iniziate nel 2007 su PS3, le avventure di Nathan Drake sono proseguite per ben quattro capitoli principali, a cui si uniscono alcuni spin-off che hanno approfondito ulteriormente la storia e le meccaniche del franchise firmato Naughty Dog.

Ma per chi non avesse mai avuto il modo di provarli, sapete che genere di giochi sono gli Uncharted? Anzitutto il brand viene catalogato come Action/Adventure, mescolando però al suo interno meccaniche Platform per l'esplorazione e da Third-Person Shooter per il sistema di combattimento, con tanto di coperture dinamiche e ritmi molto sostenuti. Lo svolgimento dei giochi è generalmente lineare e senza bivi di sorta, sebbene in Uncharted 4 Fine di un Ladro e lo spin-off Uncharted L'Eredità Perduta siano stati introdotti alcuni scenari di ampie dimensioni che lasciano al giocatore una maggiore libertà di movimento.

Gli Uncharted sono inoltre fortemente incentrati sulla narrativa: ogni gioco presenta infatti una massiccia dose di filmati e dialoghi volti ad approfondire sempre di più non solo le singole storie, ma anche la caratterizzazione dei personaggi e le loro relazioni. Se nel primo episodio la trama non ha una presenza così massiccia all'interno del prodotto complessivo, già a partire dal secondo gioco, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri, si nota come la storia prenda sempre più spazio per dare vita a una vera e propria esperienza cinematografica interattiva. Tutti questi elementi combinati assieme, e la generale qualità elevata raggiunta da Naughty Dog ad ogni iterazione, hanno portato alla nascita di un brand rimasto nel cuore degli appassionati.

Nonostante ci siano stati vari rumor su Uncharted 5 in sviluppo per PS5, Sony al momento non si è ancora esposta sul proseguo della serie. Sappiamo però che Uncharted Legacy of Thieves Collection è in arrivo su PC e PS5, segnando così l'esordio di Nate e dei suoi amici su next-gen.