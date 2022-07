Che tipo di gioco è Yakuza Like a Dragon?

Nato dagli sforzi di Toshihiro Nagoshi e dello scrittore Hase Seishu, il franchise di Yakuza si è sempre distinto per i temi trattati e per il misto di combattimento, narrativa ed esplorazione che ritroviamo in ogni gioco della serie. Il più recente Yakuza Like a Dragon ha però introdotto delle variazioni, specie per quanto riguarda il suo combat system.

Il settimo capitolo principale della serie SEGA (che ricordiamo essere uno dei giochi PlayStation Plus gratis di agosto 2022) abbandona infatti le scazzottate action proprie del franchise in favore di un approccio più votato alla strategia, optando per un'impostazione analoga ai classici J-RPG a turni.



Questo netto taglio col passato viene introdotto e giustificato tramite la fervida immaginazione di Ichiban Kasuga, il nuovo protagonista che stravede per la serie di Dragon Quest e che tramuta con la mente ogni avversario in una sua versione fantasy. A incorniciare questa visione moderna dell’epico viaggio dell’eroe, fatta di momenti drammatici e sopra le righe, il distretto Isezaki Ijincho di Yokohama, ricco delle immancabili attività secondarie che da sempre caratterizzano la serie.

Nel caso voleste approfondire ulteriormente i singoli aspetti del gioco, ecco la nostra recensione di Yakuza Like a Dragon, nella quale raccontiamo di come Ryu Ga Gotoku Studio ha saputo rinnovare al meglio questa serie, dandogli in questo modo nuova linfa vitale.