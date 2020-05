Geneshift: il battle royale ispirato a GTA 2 è gratis su PC

Se siete appassionati di battle royale e vorreste provare un esponente del genere con un gameplay diverso dal solito, allora dovreste approfittare della nuova promozione a tempo di Geneshift: Battle Royale Turbo.

Il particolare gioco, il cui gameplay è palesemente ispirato al vecchio Grand Theft Auto 2, è disponibile gratuitamente su Steam per un periodo di tempo limitato. Ciò significa che fino al prossimo 13 maggio 2020 alle ore 19:00 italiane potete aggiungere il gioco alla vostra libreria e tenerlo per sempre. Nel caso in cui non doveste approfittare dell'offerta entro i tempi indicati sopra, dovrete necessariamente effettuare l'acquisto a prezzo pieno per poter giocare al battle royale, il cui costo è di poco più di 12 euro. Disponibile all'acquisto su Steam c'è anche la Complete Edition di Geneshift: Battle Royale Turbo a 12,49 euro, al cui interno troverete una campagna single player, la modalità cooperativa online e un boost per l'esperienza da utilizzare nelle partite multiplayer.

A proposito di promozioni di questo tipo, vi ricordiamo che per la prima volta il prossimo gioco gratis sull'Epic Games Store è un mistero e bisognerà attendere giovedì per scoprirne l'identità.