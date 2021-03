Genesis Noir: l'avventura tra amore, musica e Big Bang ha una data d'uscita su PC e Xbox

Con l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass insieme a Outriders e Octopath Traveller arriva anche la conferma della data di lancio ufficiale di Genesis Noir, l'insolita avventura grafica "tra musica, amore e Big Bang" di Feral Cat Den.

Il nuovo progetto edito da Fellow Traveller viene descritto dai suoi stessi autori come "un'avventura noir che attraversa lo spazio e il tempo. Quando un triangolo amoroso tra esseri cosmici si trasforma in un aspro conflitto, assisterai allo sparo esploso da un dio geloso, altrimenti noto come Big Bang".

Il bizzarro canovaccio narrativo steso da Feral Cat Den si concretizza in un'esperienza ludica piena di enigmi da risolvere, con rompicapi basati sull'esplorazione e sulla manipolazione dei numerosi elementi dinamici presenti nello scenario. Ciascuno di questi oggetti assumerà la forma di "piccole scaglie di universo" da utilizzare per compiere una serie infinita di azioni.

Lo scopo ultimo dell'avventura è quello di salvare Miss Mass, ma l'essere multidimensionale che interpreteremo potrà servirsi di queste scaglie di universo per plasmare la realtà. Il video gameplay ci aiuta a comprendere meglio le curiose meccaniche di gameplay elaborate dagli sviluppatori di Genesis Noir, nell'attesa che si faccia il 26 marzo per assistere alla sua commercializzazione su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Come citato in precedenza, gli abbonati a Xbox Game Pass potranno accedervi "gratuitamente" sia su PC che su Xbox sin dal giorno di lancio.