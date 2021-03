Genesis Noir gratis su Xbox Game Pass: l'avventura 'cosmica' disponibile il 26 marzo

Con l'ultimo gameplay trailer di Genesis Noir è stata confermata la data di uscita di questa peculiare avventura in arrivo su PC e console di casa Microsoft.

Definita dal team di sviluppo di Feral Cat Den come una "avventura cosmica", questa produzione di carattere punta-e-clicca mette in scena una epopea noir che attraverso lo spazio e il tempo. Un triangolo amoroso tra esseri cosmici mette in moto un incredibile conflitto, in grado di mettere in scena nientemeno che il Bing Bang. Tra musica, un peculiare stile grafico in bianco e nero e sentimenti, il giocatore dovrà cercare di mutare la direzione degli eventi scelta dal Destino. Nei panni di un insolito protagonista, l'avventura punta-e-clicca proporrà attività a dir poco non convenzionali tra chiamate da un telefono a disco, annientamento di una civiltà, coltivazione di un giardino, performance improvvisate come musicista, creazione della la vita.

Genesis Noir sarà disponibile a partire da venerdì 26 marzo, su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Sin dal Day One, esattamente come nel caso dell'arrivo di Octopath Traveler su Xbox, sarà disponibile anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. L'utenza abbonata al servizio potrà dunque avervi accesso senza alcun costo aggiuntivo. Siete pronti a immergervi in questa peculiare produzione a tinte noir?