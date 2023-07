Genhsin Impact: un cosplay italiano di Kuki Shinobu, la ninja tra i fiori di ciliegio

Il rilascio di Layla e delle altre novità di Genshin Impact 3.8 non ha placato la frenesia della community di appassionati, che attendono con ansia il momento in cui sarà possibile esplorare la prossima regione del Teyvat, Fontaine. A riportare calma tra l'utenza è la cosplayer italiana Little Giuli Zhalia.

L'arrivo dell'update 4.0 di Genshin Impact si avvicina, ma questi giorni d'attesa stanno facendo scalpitare i giocatori del titolo free to play sviluppato dalla software house cinese MiHoYo. Nell'attesa che i fondali marini della regione ispirata alla Francia raffreddino i bollenti spiriti degli utenti, godiamoci un cosplay di Kuki Shinobu da Genshin Impact.

Kuki Shinobu è un personaggio dalla rarità a 4 stelle che sfrutta l'elemento Electro e che abita la regione di Inazuma. Armata di spada, è la spalla di Arataki Itto, membro di rilievo della Banda di Arataki. A differenza degli altri membri dell'organizzazione, Kuki Shinobu mantiene sempre un basso profilo. La seconda in comando degli Arataki è capace e affidabile e riesce a risolvere in maniera efficiente ogni problema causato dai suoi uomini.

Nell'interpretazione condivisa sui social media dall'artista nostrana vediamo un'aggraziata e mascherata Kuki Shinobu prendersi un attimo di riflessione sfiorando con le dita un albero di fiori di ciliegio.