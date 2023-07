Genhsin Impact: un cosplay italiano di Mona Megistus, l'astrologa in veste da sposa

Mentre l'utenza PlayStation si gode contenuti omaggio su Genshin Impact, il titolo free to play sviluppato da MiHoYo si prepara a una nuova e importante stagione. Manca infatti pochissimo al lancio di un aggiornamento che porterà a una importante e spettacolare mole di contenuti inediti.

Nonostante l'attenzione del pubblico sia inevitabilmente rivolta altrove, da pochissimo Hoyoverse ha lanciato Genshin Impact 3.8, un update che introduce nuove skin, delle rerun, un evento estivo, un personaggio gratuito per tutti e novità per la modalità Invokazione del Genio. Tutto ciò passa in secondo piano se si pensa che in Genshin Impact 4.0 arriverà la nuova regione di Fontaine.

In attesa di poter esplorare i fondali marini della prossima regione del Teyvat che il Viaggiatore potrà visitare, a conquistare il pubblico è un fedelissimo cosplay di Mona Megistus da Genshin Impact. L'astrologa di Mondstadt che vanta l'elemento Hydro, quello che andrà a caratterizzare Fontaine, indossa il suo outfit alternativo Mona Bride, che si differenzia da quello classico per la mancanza del caratteristico cappello, per un velo da sposa, un bouquet di fiori e per lasciare più scoperte varie zone del corpo. Ad aver interpretato Mona nei fantastici scatti tutti italiani condivisi dal fotografo AZ Productions è la bravissima cosplayer nostrana Yuhime.