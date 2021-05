Genhsin Impact, Windtrace: come ottenere 420 Primogems gratis giocando a nascondino

A partire da oggi è possibile prendere parte ad un nuovo evento a tempo di Genshin Impact, il free to play targato miHoYo che permette ancora una volta a tutti i giocatori di accumulare Primogems gratis semplicemente portando a termine alcuni obiettivi.

Come funziona il nuovo mini-gioco

Windtrace, questo è il nome dell'evento, non è altro che una sorta di mini-gioco ispirato al comune nascondino. Parlando con il nuovo NPC presente a Monstadt è possibile dare il via al matchmaking e prendere parte ad una partita in compagnia di altri tre giocatori. Il funzionamento di Windtrace è molto semplice: tre giocatori devono nascondersi e un quarto, il cacciatore, deve scovare tutti gli altri entro un tempo limite di circa tre minuti. Durante questo tempo i giocatori possono liberamente muoversi in un'area circoscritta, trasformarsi in un oggetto (in ogni partita ci sono due oggetti dei quali è possibile assumere le sembianze) e utilizzare una speciale abilità che si ricarica nel tempo. Anche il cacciatore dispone di abilità speciali selezionabili in un apposito menu e grazie alle quali può ricevere indizi sulla posizione degli avversari per poi intrappolarli. Ad un certo punto del match è anche possibile raccogliere un'enorme sfera azzurra che ricarica il potere speciale del cacciatore, così da semplificare il ritrovamento degli avversari ad esempio annullandone la trasformazione.

Come ottenere i Primogems gratis

A prescindere da quale sia l'esito della partita, al termine di ogni match di Windtrace vengono assegnate al giocatore delle speciali monete, le quali possono essere accumulate per riscattare uno dei 15 premi nell'apposita sezione dell'evento: 14 di questi contengono 30 Primogems (per un totale di 420 Primogems) e l'ultimo è dedicato ad una namecard per la personalizzazione del profilo. Per poter ottenere tutte le Primogems dovete quindi continuare a giocare fino a ricevere abbastanza monete da riscattare ogni singolo premio e, ovviamente, le vittorie permettono di ottenere molti più gettoni. Va precisato che il limite massimo di monete che si possono ottenere è di 1.200 per il primo giorno e ogni 24 ore tale limite verrà aumentato fino a consentire ai giocatori di accedere a tutte le ricompense.

L'evento è già attivo e lo resterà fino al prossimo 24 maggio 2021 alle ore 4:00 del fuso orario italiano. Per prendere parte a Windtrace, inoltre, dovete aver raggiunto l'Adventure Rank 20 e aver sbloccato tutti i punti di viaggio rapido principali in giro per la mappa.

Avete già letto la nostra guida con i consigli utili ad ottenere 600 Primogems gratis in Genshin Impact grazie al Serenitea Pot? Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla guida su come effettuare l'upgrade gratis a PS5 e trasferire i salvataggi di Genshin Impact.