Il Genio dei Videogame: un concorso che premia i più esperti conoscitori di videogiochi

Il Genio dei Videogame è un Concorso a premi che mette alla prova la tua cultura videoludica su tanti temi legati al mondo dei videogame, dai primi videogiochi ai giorni nostri.

Ti potrai cimentare su svariati argomenti, dai videogiochi del passato come Space Invaders e Pac-Man, passando per i gettonatissimi FIFA e PES, fino agli sparatutto Quake e Fortnite e tanti altri ancora. Puoi partecipare a tutti i Quiz in programma ogni mese e sino alla fine del Concorso che troverai pubblicati sul sito www.ilgeniodeivideogame.it.

I Quiz ti permettono di ottenere dei punteggi e, in base alle tue performance, potrai scalare la classifica dei singoli Quiz e quella generale per provare a vincere i premi in palio. Il Partner del Concorso è Trust Gaming che metterà in palio fantastiche periferiche. Guarda tutti i premi e l’elenco completo dei Quiz sul sito. Sono previsti dei premi per i classificati nelle posizioni più alte nei singoli Quiz e nella classifica finale dove si potranno vincere bellissimi premi, oltre a dei premi ad estrazione per tutti i partecipanti.

A fine Concorso i 4 player più forti parteciperanno ad una diretta streaming presentata da Dino Lanaro per darsi battaglia dal vivo! Saranno altrettanti bravi anche davanti a una telecamera?