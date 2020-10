Genshin Impact, novità in arrivo: nuovi personaggi e città, ma niente versione Xbox

Il debutto di Genshin Impact sul mercato dei free to play è stato trionfale, al punto da guadagnarsi il titolo di miglior lancio di sempre per un videogioco cinese.

La produzione di MiHoYo propone ai giocatori un Action GDR dalla struttura open world, accessibile in maniera completamente gratuita su PS4, PC e dispositivi iOS e Android. Con oltre 17 milioni di download su mobile per Genshin Impact, è inevitabile che l'attenzione intorno al titolo si sia fatta particolarmente forte. Per delineare il percorso di supporto post-lancio, il team di sviluppo ha di recente concesso un'interessante intervista a IGN Japan.



Al momento, Genshin Impact propone 20 personaggi e due aree esplorabili: la medievaleggiante Mondstadt e la più orientale Liyue. La software house cinese ha però dichiarato di considerare l'action RPG come un Game As A Service e che la versione attuale del titolo non è dunque una sua declinazione finale, ma solamente un "primo passo". Un ampio numero di nuovi contenuti sono infatti in lavorazione, con gli sviluppatori al lavoro su di una città aggiuntiva, ulteriori personaggi e missioni specifiche dedicate a questi ultimi. Per ogni dettaglio sulla formula proposta dal titolo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca video recensione di Genshin Impact.

Infine, MiHoYo ha discusso dell'ampliamento delle piattaforme supportate da Genshin Impact. Se una versione Nintendo Switch è già stata confermata, al momento non vi sono piani per una versione Xbox dell'action RPG.