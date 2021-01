Genshin Imapct: un trailer anticipa l'esordio della combattente Ganyu in arrivo domani

In attesa dell'esordio di Ganyu previsto per domani, gli sviluppatori di miHoYo hanno pubblicato un trailer che introduce il nuovo personaggio a cinque stelle che andrà ad impreziosire il roster dell'ormai celebre Genshin Impact.

Ganyu è emissario e segretario Quixing, anche nota per la mole di lavoro di cui si fa carico e che la rendono sempre stanca e assonnata. Nonostante questo la nuova combattente a cinque stelle è dotata di mosse e abilità aggraziate ed in linea con l'estetica del personaggio. La giovane è specializzata nell'utilizzo di arco e frecce e può far uso di due skill uniche che le consentono di utilizzare la mira assistita e di scatenare un attacco elementale (del tipo Cryo) in grado di mettere fuori gioco i nemici.

Ganyu è in parte Qilin, caratteristica che la rende l'unico personaggio di gioco per metà umano e per metà adepto. Tra le curiosità merita una menzione il doppiaggio della nuova protagonista, che nella versione giapponese è stato assegnato a Reina Ueda, mentre in quella inglese vede all'opera Jennifer Losi: entrambe le doppiatrici sono infatti già note nel mondo degli anime e dei videogiochi.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Ganyu farà il suo esordio in Genshin Impact a partire da domani 12 gennaio alle ore 18:00.