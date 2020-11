Genshin Impact 1.1: ecco il codice per ottenere gratis 110 Primogems, anche su PS4 e PS5

Dopo qualche settimana di silenzio, MiHoYo è tornata a pubblicare dei nuovi codici promozionali per consentire ai giocatori di Genshin Impact di ottenere alcuni interessanti bonus, tra i quali troviamo anche i preziosi Primogems.

Se siete a corto di gemme e volete fare il possibile per provare ad ottenere Childe, il nuovo eroe 5 Stelle del banner a tempo della sezione Wish, sappiate che si possono ora ottenere gratis 50 Primogems con pochissimi click.

Come riscattare il codice su PC, Android e iOS

Il procedimento per riscattare i codici è sempre lo stesso: visitate il sito ufficiale del gioco, effettuate l'accesso con il vostro account e cliccate sul tasto "Redeem" nella barra in alto. A questo punto vi si aprirà una schermata all'interno della quale selezionare la regione (nel vostro caso Europa) ed inserire il codice promozionale.

Ecco di seguito il codice da inserire nel campo di testo:

GENSHINGIFT

GENSHIN1111

Come riscattare il codice su PlayStation 4 e PlayStation 5

Grazie all'aggiornamento 1.1 di Genshin Impact è ora possibile inserire i codici promo anche sulle console Sony. Per poter ottenere le ricompense non occorre far altro che premere il tasto Options, entrare nel menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e poi "Redeem code". A questo punto inserite i codici GENSHINGIFT e GENSHIN1111 per ottenere in totale 110 Primogems e qualche migliaio di Mora.

A prescindere dalla piattaforma di riferimento, le ricompense andranno poi riscattate manualmente dal menu della posta, dal momento che riceverete una lettera con all'interno i 110 Primogems. Vi ricordiamo inoltre che il codice ha una durata limitata nel tempo e potrebbe restare attivo solo per pochi giorni. Non dimenticate inoltre che ancora per pochi giorni potrete ottenere più di 600 Primogems gratis in Genshin Impact, dal momento che gli sviluppatori hanno deciso di ricompensare i giocatori per via di alcune problematiche riscontrate al lancio dell'ultimo aggiornamento.