Genshin Impact 1.1: come ottenere gratis 600 Primogems

Per scusarsi di alcune problematiche riscontrate in prossimità del lancio dell'aggiornamento 1.1 di Genshin Impact, il team MiHoYo ha deciso di ricompensare i giocatori con ben 600 Primogems che possono essere ottenute con pochi click.

Parliamo nello specifico di due diversi pacchetti da 300 Primogems l'uno che sono stati inviati a tutti gli utenti per via della manutenzione dei server della scorsa notte e di alcune problematiche riscontrate da alcuni utenti per quello che riguarda il funzionamento degli artefatti e l'output dei danni elementali, che in determinate situazioni è molto più alto del previsto e rende più difficile affrontare gli avversari in giro per Tevyat. Entrambe le ricompense sono state inviate tramite il sistema di posta in game e per ottenerle non dovete far altro che avviare il gioco (se non l'avete ancora fatto vi toccherà scaricare una corposa patch), aprire il menu e selezionare la voce Mail, ovvero quella nella colonna a sinistra con l'icona di una lettera. A questo punto vi basterà cliccare sul tasto in basso con su scritto "Claim all" per ottenere all'istante tutte e 600 le preziose gemme, le quali possono essere investite nella sezione Wish per provare ad ottenere armi e personaggi. Va precisato che i due oggetti non resteranno per sempre nella casella di posta virtuale e dovrete riscattare i Primogems entro i prossimi 29 giorni, altrimenti svaniranno nel nulla e non avrete alcun modo per recuperarli.

Vi ricordiamo che Genshin Impact è un free to play e può essere scaricato in maniera completamente gratuita su PC (tramite client proprietario), dispositivi Android/iOS e PlayStation 4. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che il Genshin Impact supporterà PlayStation 5 al lancio con una modalità a 60 fotogrammi al secondo.