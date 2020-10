Genshin Impact 1.1: un leak svela personaggi, sfide e armi del prossimo update

Dovrebbero ormai mancare solo pochi giorni al debutto dell'aggiornamento alla versione 1.1 di Genshin Impact, il free to play che sta spopolando su PC, PlayStation 4 e dispositivi Android/iOS. In attesa di scoprire i contenuti dell'update, qualcuno ha pubblicato delle immagini della versione di prova della patch.

Sembra infatti che in oriente sia attualmente in corso un test dell'aggiornamento e qualcuno ha pensato bene di catturare numerosi screenshot per mostrare le principali novità in arrivo. Con la versione 1.1 dovrebbero infatti arrivare i seguenti nuovi personaggi:

Xinyan, di tipo Fuoco: colpisce i nemici per generare uno scudo che può potenziarsi fino a tre volte e al livello massimo infligge danni da fuoco ai nemici

colpisce i nemici per generare uno scudo che può potenziarsi fino a tre volte e al livello massimo infligge danni da fuoco ai nemici Zhong Li, di tipo Geo (5 Stelle): armato di lancia, evoca una roccia che si schianta al suolo infliggendo danni ad area e pietrifica i nemici, rallentandoli e rendendoli più deboli agli attacchi

armato di lancia, evoca una roccia che si schianta al suolo infliggendo danni ad area e pietrifica i nemici, rallentandoli e rendendoli più deboli agli attacchi Nuova eroina dal nome al momento ignoto, di tipo Ghiaccio: i suoi attacchi infliggono danni ai nemici e curano gli alleati

Questi sono gli unici personaggi di cui sappiamo qualche dettaglio aggiuntivo, ma nei leak ci sono riferimenti anche ad altri nuovi eroi da sbloccare nella sezione Wish. Il prossimo aggiornamento dovrebbe inoltre includere nuove armi, sfide a tempo con ricompense gratuite (una permette di ottenere Fishcl) e una serie di oggetti extra che consentono di semplificare gli spostamenti in giro per la mappa e la gestione della resina.

Vista la mole di contenuti diffusa, possiamo confermare che i leak di Genshin Impact pubblicati qualche giorno fa fossero fake e che non sono in arrivo delle modifiche al sistema di gacha, le quali sarebbero state illegali in Cina per via dell'assenza dei drop rate in bella vista nei menu. A questo punto non ci resta altro da fare che attendere la prossima settimana e scoprire come si evolverà il titolo Mihoyo.