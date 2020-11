Genshin Impact 1.1: il nuovo trailer mostra le abilità di Childe

Nel corso di questa notte, Genshin Impact si è aggiornato alla versione 1.1, la quale ha introdotto non solo numerose novità per quello che riguarda il sistema della Resina e l'esplorazione ma ha anche portato nuovi personaggi.

Provando la fortuna nel nuovo banner a tempo è infatti possibile trovare non solo la piccola Diona (4 Stelle) ma anche Childe, personaggio 5 Stelle che in molti avranno già conosciuto nella quest principale di Liyue, la seconda grande area della mappa. Questo personaggio è di tipo Acqua ed utilizza un arco, sebbene alcune delle sue abilità gli permettano di attaccare gli avversari con delle armi corpo a corpo che evoca per una manciata di secondi. Se siete curiosi di scoprire quali sono tutte le principali caratteristiche di Childe, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nuovo trailer pubblicato sul canale ufficiale YouTube del gioco. Non dimenticate inoltre che Childe è tra i nuovi personaggi che possono essere provati nella sezione Trial, presente nella schermata degli eventi: grazie a questo sistema potrete affrontare un piccolo dungeon nei panni del personaggio e testarne con mano l'efficacia in battaglia.

Sapevate che Genshin Impact supporterà PlayStation 5 sin dal lancio con una modalità a 60 fps?