Genshin Impact 1.4: come ottenere 300 Primogems gratis con l'evento Outland Gastronomy

A poche ore dal debutto dell'update 1.4 di Genshin Impact, MiHoYo ha svelato tutti i dettagli su uno dei mini-eventi che caratterizzeranno la prossima ondata di contenuti, ovvero Outland Gastronomy.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Outland Gastronomy è il nuovo evento per l'accesso giornaliero che arriverà con l'aggiornamento alla versione 1.4 e il cui nome è dovuto alla presenza di ben due ricette tra le varie ricompense che tutti i giocatori del free to play potranno accaparrarsi. Come tutti gli eventi di questo tipo, l'accesso non va effettuato ogni singolo giorno e basta avviare Genshin Impact in sette giorni diversi nella finestra di tempo durante la quale l'evento resterà attivo, ovvero tra il 17 marzo 2021 e il 1 aprile 2021. Ad ogni accesso ai server le ricompense andranno riscattate manualmente accedendo alla pagina degli eventi e selezionando la schermata relativa ad Outland Gastronomy.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense gratuite che si potranno ottenere nei prossimi giorni con l'accesso giornaliero:

Hero's Wit x3 - Ricompensa del giorno 1

- Ricompensa del giorno 1 Ricetta: Exotic Gourmet x1 - Ricompensa del giorno 2

- Ricompensa del giorno 2 Primogems x100 - Ricompensa del giorno 3

- Ricompensa del giorno 3 Mora x50.000 - Ricompensa del giorno 4

- Ricompensa del giorno 4 Hero's Wit x5 - Ricompensa del giorno 5

- Ricompensa del giorno 5 Ricetta: Golden Fried Chicken x1 - Ricompensa del giorno 6

- Ricompensa del giorno 6 Primogems x200 - Ricompensa del giorno 7

Si tratta quindi di un'occasione perfetta per mettere da parte qualche preziosa gemma (parliamo di ben 300 Primogems in totale) e magari provare la fortuna nel banner di Venti in arrivo su Genshin Impact, così da aggiungere al proprio party il tanto atteso eroe 5 Stelle di tipo Anemo, il primo a tornare nella sezione Wish per una seconda run. Va precisato che il requisito minimo per l'accesso a queste ricompense è il raggiungimento dell'Adventurer Rank 5: ciò significa che se non avete raggiunto questo semplice traguardo non vi è modo di trovare la voce relativa ad Outland Gastronomy nella sezione Events del gioco.

Sapevate che l'evento Slime Paradise di Genshin Impact permetterà anche ai giocatori PS4 e PS5 di ottenere Primogems gratis? Vi ricordiamo infine che è in arrivo il preload dell'update 1.4 di Genshin Impact, solo su PC e dispositivi mobile (Android e iOS).

Se avete bisogno di risorse, non dimenticate di dare un'occhiata alla guida su come ottenere le ricompense giornaliere in Genshin Impact.