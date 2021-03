Genshin Impact 1.4: come ottenere 60 Primogems gratis con un nuovo codice

Da oggi è disponibile un nuovo codice che permette a tutti i giocatori di Genshin Impact che hanno effettuato l'aggiornamento alla versione 1.4 di ottenere gratuitamente una piccola quantità di Primogems.

Ecco di seguito il codice che permette di ottenere un po' di Primogems e Mora:

GS6ACJ775KNV - Ricompensa per l'inserimento del codice: 60 Primogems e 10.000 Mora

Per riscattare il codice su una qualsiasi piattaforma supportata dal free to play (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS e Android) non occorre fare altro che entrare nel pannello delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine scegliere "Redeem code". A questo punto vi verrà data la possibilità di accedere ad un campo di testo nel quale inserire tramite una tastiera virtuale o fisica i vari codici da riscattare. Esiste anche un metodo molto più veloce per il riscatto dei codici, ma questo funziona attualmente esclusivamente sulle versioni PC, iOS e Android: parliamo dell'inserimento della sequenza di numeri e lettere direttamente sul sito ufficiale. Tutti i codici proposti sono attualmente validi e non sappiamo ancora per quanto potranno essere utilizzati. Nel caso in cui uno di questi non dovesse funzionare sul vostro profilo, vi invitiamo ad assicurarvi di aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10 e di non aver riscattato lo stesso codice in passato.

Va inoltre precisato che le ricompense non vengono automaticamente aggiunte all'inventario ma vengono inviate al giocatore sotto forma di messaggio: per poter riscattare i premi occorre quindi visitare la sezione "Mail" e cliccare sul tasto "Claim all" per ottenere tutti gli allegati ai messaggi di posta.

Non dimenticate di dare un'occhiata ai nostri consigli su come ottenere gratis 150 Primogems in Genshin Impact grazie all'evento web Wanmin Welcome, il quale resterà attivo solo per pochi giorni. Vi ricordiamo inoltre che avete ancora poco tempo per ottenere 600 Primogems gratis in Genshin Impact grazie all'update 1.4.