Genshin Impact 1.4: come sbloccare 30 Primogems gratis con il nuovo codice

A poche ore dal debutto dell'ultima ondata di mini-giochi dell'evento a tempo Windblume Festival di Genshin Impact, ecco che MiHoYo pubblica un altro codice che consente a tutti i giocatori del free to play di ottenere gratuitamente 30 Primogems e qualche materiale per potenziare i personaggi.

Ecco di seguito il codice che permette di ottenere un po' di Primogems:

SBNBUK67M37Z - Ricompensa per l'inserimento del codice: 30 Primogems e 5 Adventurer Experience

Per poter riscattare il codice su una qualsiasi piattaforma sulla quale è disponibile il free to play (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS e Android) non occorre fare altro che accedere al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e poi scegliere "Redeem code". Seguendo questi semplici passi si accede ad una nuova finestra all'interno della quale è presente un campo di testo che va riempito con il codice scritto poco sopra (se siete da smartphone o PlayStation 4/PlayStation 5 potete utilizzare la tastiera virtuale cliccando sull'area di testo vuota). Sappiate che esiste anche un metodo molto più veloce per riscattare i codici di Genshin Impact, ma al momento è possibile utilizzarlo esclusivamente sulle versioni PC, iOS e Android. Ci riferiamo alla possibilità di inserire i codici direttamente sul sito ufficiale di Genshin Impact, tramite la sezione "Reedem Code" presente tra le voci in alto. Una volta riscattato il codice con uno dei due metodi, le Primogems e gli Adventurer Experience vengono inviati al giocatore tramite messaggio di posta in game e per aggiungerli all'inventario occorre visitare la sezione "Mail" e cliccare sul tasto "Claim" per ottenere la ricompensa (il messaggio resterà nella casella di posta per circa 30 giorni, dopodiché non sarà più possibile recuperarne l'allegato e quindi ottenere i Primogems gratis).

Va precisato che l'unico requisito utile per poter utilizzare il codice è aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10. Come al solito vi suggeriamo di procedere al riscatto delle ricompense il prima possibile, dal momento che il codice non ha una data di scadenza ufficiale e potrebbe non essere più valido da un momento all'altro.

Avete già letto la nostra guida su come ottenere gratis 150 Primogems in Genshin Impact grazie all'evento web Wanmin Welcome? Sulle nostre pagine trovate anche i consigli su come ottenere circa 1.000 Primogems gratis con l'evento Invitation of Windblume di Genshin Impact.