Genshin Impact 1.5: in arrivo l'autenticazione a due fattori e modifiche alla Resina

A pochi minuti dalla pubblicazione del trailer d'annuncio dell'update 1.5 di Genshin Impact, il team di MiHoYo ha aggiornato il portale ufficiale del free to play con alcune importanti informazioni sulle modifiche che presto verranno apportate al titolo e che non riguardano esclusivamente il gameplay.

Pare infatti che le numerose polemiche da parte dell'utenza circa la totale assenza di un sistema di sicurezza per le versioni iOS, Android e PC del gioco abbia convinto gli sviluppatori a prendere provvedimenti.

Ecco quanto dichiarato dal team sul sito:

"Domanda: Dovrebbe esserci un qualche tipo di verifica dell'account al momento dell'accesso. Non permettete agli utenti di effettuare il login con i soli username e password."

"Risposta: Paimon ha già inoltrato questo quesito al team di sviluppo! Secondo i nostri esperti, è in sviluppo una soluzione che manterrà al sicuro gli account dei nostri giocatori. Una volta che la soluzione sarà pronta, inizieremo a testarla in alcune regioni e, nel caso in cui dovesse andare tutto bene, la applicheremo ai server di tutto il mondo."

Sembra quindi che a breve potremo finalmente aggiungere uno strato di sicurezza extra agli account, così da evitare che qualcuno possa accedere al profilo dei giocatori meno attenti e distruggere equipaggiamento e risorse. A proposito di risorse, pare che con l'update 1.5 verrà diminuito il quantitativo di Resina necessario per affrontare i boss settimanali (il lupo, il drago e Childe), rendendo più semplice ottenere le ricompense e, con un po' di fortuna, i prototipi per le armi. Tra le altre modifiche troviamo la soluzione al bug dei santuari, i quali possono curare solo parzialmente o non curare affatto i personaggi che si trovano nei paraggi.