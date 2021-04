Genshin Impact 1.5: il banner di Zhongli sta per tornare?

Con il banner a tempo di Childe e Rosaria che si avvicina lentamente alla fine, è ormai imminente l'annuncio da parte di MiHoYo dell'update 1.5 di Genshin Impact, il quale dovrebbe fare il proprio debutto entro la fine del mese. A tal proposito, non mancano le voci di corridoio sui possibili personaggi 5 Stelle protagonisti dei prossimi banner.

Stando infatti alle ultime dichiarazioni dei leaker del free to play, anche l'aggiornamento alla versione 1.5 riproporrà dei banner a tempo i cui personaggi non sono nuovi, così che anche i giocatori che hanno iniziato solo di recente ad esplorare Tevyat possano aggiungere questi eroi 5 Stelle al proprio party. Se l'attuale update ha permesso ai giocatori di ottenere per la seconda volta Chile e Venti, pare che uno dei personaggi che ritorneranno col prossimo aggiornamento sia Zhongli. Nel caso in cui questa notizia dovesse trovare una conferma da parte degli sviluppatori, presto sarà possibile spendere i Primogems per entrare in possesso dell'eroe Geo armato di lancia, perfetto per chi ha bisogno di un personaggio che fornisca uno scudo agli altri elementi della squadra.

In attesa di un annuncio ufficiale, vi invitiamo a prendere con cautela queste informazioni, dal momento che gli ultimi leak di Genshin Impact potrebbero non essere credibili a causa di alcune modifiche apportate solo recentemente dagli sviluppatori.

