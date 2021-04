Genshin Impact 1.5: si festeggia il nuovo update con 300 Primogems gratis, ecco i codici

Ancora una volta il team di sviluppo di Genshin Impact ha deciso di celebrare l'annuncio di un nuovo aggiornamento pubblicando una serie di codici che, una volta attivati, consentono ai giocatori del free to play di ottenere diverse centinaia di Primogems e qualche risorsa.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

FS6SU367M279 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi) 4BNSD3675J8D - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi) ATPTUJPP53QH - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Il procedimento utile per il riscatto dei codici in questione, validi su una qualsiasi piattaforma supportata dal gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS), non è cambiata rispetto all'ultima volta: avviate Genshin Impact, effettuate l'accesso al menu delle impostazioni, selezionate la voce "Account" e come ultimo passaggio cliccate su "Redeem code". A questo punto vi verrà data la possibilità di accedere ad una tastiera virtuale o fisica (tutto dipende dalla piattaforma che state utilizzando) e di inserire i codici. Questo procedimento può essere eseguito da chiunque, ma suggeriamo di farlo solo ed esclusivamente a chi gioca su PlayStation 4 o PlayStation 5. Chi gioca su PC o smartphone/tablet Android e iOS può seguire una procedura molto più rapida: fate il login con le vostre credenziali sul sito ufficiale e cliccate sul tasto "Redeem code" in alto a sinistra. Nella finestra appena aperta selezionate Europa come server e nella terza area di testo inserite il codice.

Come al solito, anche questa volta i codici sono attivi nel momento in cui stiamo scrivendo la guida ma potrebbero scadere da un momento all'altro: gli sviluppatori di Genshin Impact pubblicano spesso codici la cui validità è estremamente breve e nel giro di qualche ora potrebbe non essere più possibile accaparrarsi questi premi. Vi suggeriamo quindi di proseguire con il loro riscatto il prima possibile. Vi ricordiamo inoltre che il requisito minimo per poter utilizzare i codici è aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10 e di non aver riscattato lo stesso codice in passato. Una volta inserito il codice nel gioco o sul portale ufficiale, non dovete fare altro che accedere alla alla posta in game e riscattare manualmente le ricompense cliccando sul tasto "Claim all", così da ottenere ogni singolo oggetto incluso nelle lettere ricevute.

Avete già dato un'occhiata a Yanfei, Eula, l'housing e l'enorme boss nel nuovo trailer dell'update 1.5 di Genshin Impact?