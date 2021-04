Genshin Impact 1.5: il preload è in arrivo, tutti i dettagli sull'housing

A pochi giorni dal debutto dell'aggiornamento di Genshin Impact alla versione 1.5, ricca di novità e nuovi personaggi, il team di sviluppo del free to play ha svelato non solo il ritorno del preload, ma anche una lunga serie di informazioni riguardanti il Serenitea Pot system, ovvero l'housing.

Il Serenitea Pot system potrà essere sbloccato solo dai giocatori che hanno raggiunto l'Adventurer Rank 35 e completato l'Archon Quest "Chapter I: Act III - A New Star Approaches". Completata la missione introduttiva della nuova meccanica di gioco, gli utenti potranno accedere alla loro isola tramite il menu e personalizzare l'area sia dal punto di vista del bioma che per quello che riguarda gli oggetti da posizionare. Per costruire nuovi pezzi d'arredamento sarà fondamentale completare delle particolari sfide che consentono di aumentare il livello del Serenitea Pot e sbloccare così nuovi progetti. Ciascun progetto può poi essere realizzato tramite l'utilizzo di materiali per il crafting e, a questo proposito, i giocatori potranno distruggere gli alberi in giro per la mappa al fine di procurarsi la legna, materiale prezioso per chi vuole costruire oggetti da piazzare sull'isola. Al lancio del sistema, però, non vi sarà la possibilità di invitare amici, scambiare oggetti o posizionare gli eroi e, stando alle parole degli sviluppatori, bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti per poter vedere alcune delle feature mostrate nel trailer d'annuncio.

Vi ricordiamo che l'update 1.5 di Genshin Impact sarà disponibile a partire dal prossimo 28 aprile 2021 e, di conseguenza, il preload dovrebbe iniziare già nel prossimo fine settimana. A tal proposito, gli utenti PC potranno effettuare in anticipo il download dei file attraverso il tasto aggiuntivo che spunterà sul client, invece gli utenti mobile (Android/iOS) dovranno attivare il download tramite il menu delle impostazioni del gioco. Non esiste al momento una funzione di preload per PlayStation 4 e PlayStation 5 e tutti i giocatori dovranno quindi attendere il debutto dell'update per effettuarne il download.

Sapevate che Genshin Impact sta per accogliere la versione PlayStation 5?