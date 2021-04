Genshin Impact 1.5: Yanfei, Eula, l'housing ed un enorme boss nel nuovo trailer

A poche ore dall'evento in streaming durante il quale gli sviluppatori di Genshin Impact mostreranno nel dettaglio le novità del prossimo aggiornamento, il canale YouTube del free to play ha accolto il trailer d'annuncio di Beneath the Light of Jadeite, ovvero l'update 1.5.

Sebbene non contenga una nuova porzione della mappa, l'aggiornamento in questione sembra essere ricco di novità come il tanto vociferato sistema di housing grazie al quale i giocatori potranno costruire e personalizzare il proprio villaggio su un'isola fluttuante. Ad accompagnare questa meccanica di gioco inedita troviamo poi un enorme boss che, proprio come il Primo Geovishap (di cui sembra una versione ancora più grossa e mostruosa), può utilizzare vari elementi per contrastare gli elementi della squadra dei giocatori. Ovviamente non mancano nuovi personaggi e, esattamente come anticipato dai leak qualche settimana fa, tra le novità in questo senso troviamo Yanfei ed Eula. La prima è una strega di tipo Fuoco 4 Stelle, invece la seconda una guerriera di tipo Cryo che impugna un claymore e che sarà più difficile da ottenere, dal momento che si tratta di una 5 Stelle.

Oltre ai due nuovi set di Artefatti chiamati Tenacity of the Millelith e Pale Flame, il prossimo update introdurrà anche numerosi eventi a tempo con ricompense di vario genere. In uno degli eventi a tempo che verranno proposti nel corso delle prossime settimana sarà inoltre possibile non solo ottenere Primogems e materiali per il potenziamento ma anche un personaggio gratuito, ovvero Diona.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio dell'update, in arrivo gratuitamente il prossimo 28 aprile 2021, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere 420 Primogems gratis e un pet nell'evento Wishful Drops di Genshin Impact.