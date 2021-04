Genshin Impact 1.5: Zhongli e Yanfei nel prossimo banner, Diona gratis con un evento

A poco più di un giorno dal debutto dell'aggiornamento alla versione 1.5 di Genshin Impact, il team di sviluppo ha diffuso nel dettaglio tutti i contenuti in arrivo con l'update nelle prossime ore.

Si parte dal primo banner a tempo dell'evento, il quale sarà dedicato interamente agli eroi di Liyue e, di conseguenza, conterrà anche Yanfei, la nuova strega di tipo Fuoco. Oltre ad Yanfei, i giocatori potranno trovare nel banner a tempo anche Zhongli, Noelle e Diona. Ovviamente non vi è traccia di Eula, eroina 5 Stelle di Monstadt che arriverà invece col secondo banner a tempo dell'update 1.5.

Ovviamente non ci saranno solo nuovi banner con l'aggiornamento, ma anche numerosi eventi e tra questi troviamo Energy Amplifier. Questo evento a tempo, che inizierà il prossimo venerdì, permetterà ai giocatori di accumulare una nuova valuta di gioco completando attività di vario genere per poi acquistare materiali per il potenziamento e tanto altro nel negozio dell'evento. Tra gli oggetti disponibili per l'acquisto ci sarà anche Diona, che tutti potranno quindi sbloccare in maniera gratuita. come se non bastasse, l'Hangout Event verrà ampliato con l'Atto I di Diona e l'Atto II di Noelle, così da approfondire la conoscenza dei due personaggi e sbloccare qualche Primogem extra. Non mancano poi nuovi capitoli della storia, il cui completamento dovrebbe permettere ai giocatori di affrontare un nuovo e mostruoso boss settimanale.

In attesa di poter provare le novità, vi ricordiamo che il preload dell'update 1.5 di Genshin Impact è già disponibile su PC, Android e iOS.