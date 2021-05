Genshin Impact 1.6: si celebra il nuovo update con 300 Primogems gratis, ecco i codici

Manca ancora qualche ora alla diretta durante la quale potremo scoprire le novità dell'update 1.6 di Genshin Impact e, nel frattempo, il team di sviluppo ha pubblicato una serie di codici che permettono ai giocatori del free to play di ottenere diverse centinaia di Primogems e materiali per il potenziamento.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

WTNTBYSZJNRD - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi) 8A6ABHTH2N9Z - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi) UTNBBGSZ3NQM - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Il procedimento utile per il riscatto dei codici in questione, validi su una qualsiasi piattaforma supportata dal gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS), non è cambiata rispetto all'ultima volta: avviate il gioco, recatevi nel menu delle impostazioni e scorrete fino a trovare la voce "Account" per poi selezionare il tasto "Redeem code". A questo punto avete l'opportunità di inserire tramite una tastiera virtuale o fisica (tutto dipende dalla piattaforma che state utilizzando) le combinazioni di numeri e lettere che danno accesso alle ricompense gratuite. Questo procedimento è valido su tutte le piattaforme, ma sconsigliamo ai giocatori PC, Android e iOS di optare per questo metodo, molto più macchinoso. Se l'inserimento dei codici in game è consigliabile per i soli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5, i quali non hanno alternativa, chi gioca su PC o smartphone/tablet può seguire una procedura molto più rapida: visitate il sito ufficiale e selezionate nel menu in alto la voce Redeem Code per poi inserire il codice nell'area di testo presente sulla pagina.

Se siete interessati alle ricompense che si possono ottenere riscattando questi codici, vi suggeriamo di utilizzarli il prima possibile. Solitamente, infatti, i codici pubblicati da miHoYo in corrispondenza dell'annuncio di un nuovo aggiornamento hanno una durata estremamente limitata nel tempo e potrebbero scadere già tra qualche ora. Vi ricordiamo inoltre che il requisito minimo per poter riscattare i premi gratis è aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10 (oltre ovviamente a non aver inserito lo stesso codice in passato). Una volta utilizzato il codice all'interno del free to play o sul sito ufficiale, potete accedere ai premi avviando il gioco e visitando la sezione relativa alla posta, dal momento che le ricompense vengono inviate ai giocatori sotto forma di allegati che vanno accettati premendo il tasto "Claim all".