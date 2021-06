Genshin Impact 1.6: come sbloccare gratis la skin di Barbara e 720 Primogems

Con l'arrivo dell'update 1.6 di Genshin Impact, il quale ha permesso a tutti i giocatori del free to play di ottenere gratuitamente ben 600 Primogems (300 per la manutenzione e 300 per i problemi relativi ad alcuni personaggi), è ora possibile esplorare una nuova area di gioco e sbloccare tanti Primogems ed una skin per Barbara.

Accedere all'arcipelago

Il primo passo per poter accedere alle isole dell'arcipelago è aver raggiunto l'Adventurer Rank 21. A questo punto dovete assicurarvi di aver portato a termine sia la quest di Klee chiamata "Trifolium Chapter: Act I - True Treasure" che l'Archon Quest intitolata "Prologue: Act III - Song of the Dragon and Freedom". Se non avete ancora sbloccato il capitolo di Klee, sappiate che ora non è più obbligatorio spendere una chiave viola ed è possibile aggiungerlo alla propria collezione senza costi aggiuntivi. Soddisfatti questi requisiti, recatevi a Monstadt e completate la brevissima quest con protagonista la piccola Klee per giungere all'arcipelago.

Trovare le conchiglie e sbloccare la skin di Barbara

Una volta sulla prima isola potete iniziare ad esplorare la mappa a bordo di una piccola nave e farvi strada tra i checkpoint per il viaggio rapido passando per le boe di segnalazione, le quali vi guideranno attraverso le varie isole che compongono l'arcipelago. Come potete notare sin dall'isola di partenza, sulla mini-mappa si possono vedere delle piccole icone a forma di conchiglia: si tratta delle Echoing Conches, i collezionabili fondamentali per ottenere i Primogems e sbloccare la skin di Barbara. Per sbloccare il costume dovrete raccogliere 24 di questi oggetti, ma vi suggeriamo di visitare la pagina dell'evento per riscattare i 360 Primogems che si possono ottenere raccogliendo queste conchiglie. Sappiate che al momento non è possibile accumulare abbastanza oggetti da ottenere la skin, dal momento che ogni giorno verranno introdotti nel gioco nuovi collezionabili da raccogliere.

Completare i mini-eventi e ottenere i Primogems gratis

Una volta esplorata l'intera mappa dell'arcipelago potrete accedere ad una serie di mini-eventi che permettono di ottenere ogni giorno almeno 90 Primogems. Si tratta principalmente di battaglie da affrontare a bordo della nave in svariati punti dell'arcipelago e ad oggi è possibile affrontarne almeno tre. Completando ognuno di questi eventi potrete accumulare circa 360 Primogems, le quali vanno ad aggiungersi a quelle dell'evento relativo alle conchiglie. Questi eventi permettono anche di ottenere una valuta speciale dell'evento estivo da spendere nel negozio a tempo, nel quale sono disponibili tantissime risorse per il potenziamento dei talenti, progetti per il Serenitea Pot, un progetto per creare armi e un catalizzatore chiamato "Dodoco Tales".

Va precisato che le conchiglie potranno essere raccolte per tutta la durata della versione 1.6 (l'arcipelago sparirà con l'arrivo dell'aggiornamento 1.7), invece le battaglie navali scadranno il 28 giugno 2021.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sui prezzi delle skin di Genshin Impact. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata ai nuovi personaggi di Inazuma in arrivo prossimamente su Genshin Impact.