Genshin Impact 1.6: un leak svela Kazuha e le skin gratis di Barbara e Jean

Stiamo ormai per entrare nella seconda metà dell'update 1.5 di Genshin Impact, la quale ci permetterà finalmente di poter provare le abilità di Eula. In attesa del nuovo personaggio, un corposo leak che sta circolando in rete svela le possibili novità del prossimo grande aggiornamento del free to play.

La prima novità che dovrebbe approdare nel gioco con l'update 1.6 è Kaedehara Kazuha, un eroe 5 Stelle di tipo Anemo le cui movenze ricordano molto quelle di un samurai. Questo spadaccino possiede il potere del vento proprio come Venti e, come il giovane personaggio disponibile dal lancio del gioco, anch'egli può eseguire un balzo verso l'alto oltre a disporre di un'abilità che continua ad infliggere danni di tipo Anemo a tutti coloro i quali sono nel suo raggio d'azione.

Se questo nuovo personaggio non è di vostro gradimento, sappiate che con il prossimo aggiornamento dovrebbe arrivare una feature molto richiesta dai giocatori: i costumi. Sembra infatti che l'update di giugno introduca i primi due costumi a tema estivo, ovvero quelli di Barbara e Jean. Sappiamo con certezza che la skin di Barbara potrà essere sbloccata gratuitamente completando gli obiettivi di un evento a tempo, invece quella di Jean potrebbe essere gratuita o a pagamento. Non è da escludere che alcuni costumi possano essere sbloccati solo come ricompense premium del pass o tramite acquisto nello shop.

In attesa di ulteriori informazioni sul prossimo aggiornamento, vi ricordiamo che è possibile ottenere 600 Primogems gratis grazie al Serenitea Pot di Genshin Impact.