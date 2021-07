Genshin Impact 2.0: arriva l'aggiornamento con tre nuovi personaggi

Lo studio cinese MiHoYo ha pubblicato l’aggiornamento 2.0 di Genshin Impact, un update decisamente ricco di novità che include una nuova regione (Inazuma), tre personaggi aggiuntivi, nuovo equipaggiamento, quest inedite e tanto altro ancora.

La prima novità riguarda la regione di Inazuma, la quale include tre aree esplorabili denominate Narukami Island, Kannazuka e Yashiori Island. Debuttano anche i personaggi giocabili di Kamisato Ayaka con la sua spada, Yoimiya e Sayu, oltre ad una serie di quest secondarie aggiuntive e poteri extra, inoltre lo studio ha approfittato dell’occasione per correggere una serie di bug legati al bilanciamento e fixare alcuni problemi tecnici segnalati dalla community.

Come di consueto al termine della manutenzione tutti i giocatori otterranno 300 Primogems gratis (60 Primogems per ogni ora di manutenzione) e in aggiunta 300 Primogems extra per la risoluzione di bug e problemi tecnici per un totale di 600 Primogems a costo zero.

Genshin Impact è disponibile su PS4, PS5, PC (client proprietario ed Epic Games Store), iOS e Android, una versione per Nintendo Switch è attualmente in sviluppo ma priva di una data di lancio. Il gioco ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica e gli sviluppatori sono al lavoro su nuovi contenuti realizzati tenendo conto anche dei feedback della community.