Genshin Impact 2.0: come attivare il cross save su PS4, PS5, PC e mobile

Con il debutto dell'aggiornamento alla versione 2.0 di Genshin Impact non è solo arrivata la regione di Inazuma, ma anche il tanto atteso supporto al cross save totale. Grazie a tale funzione, i giocatori possono ora condividere i progressi fra tutte le piattaforme supportate, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Android e iOS.

Prima di entrare nel dettaglio con le procedure, va precisato che il sistema di cross-save totale di Genshin Impact ha diverse limitazioni e, tra queste, vi è l'impossibilità di unire account che appartengono a regioni diverse (quindi gli account su server USA non possono fondersi a quelli europei). Per quello che riguarda invece le valute premium, i Primogems sono legati all'account e possono essere utilizzati ovunque, invece i Genesis Crystal sono legati alla piattaforma sulla quale è stato effettuato l'acquisto (PC/mobile oppure PlayStation). Per quello che riguarda invece gli oggetti esclusivi PlayStation, questi verranno sbloccati sugli account ma potranno essere utilizzati solo mentre si gioca su PS4 o PS5.

Come attivare il cross-save da un account PSN

Se avete sempre giocato su PlayStation 4 o PlayStation 5 e volete attivare questa funzionalità per giocare anche su PC e smartphone Android/iOS, sappiate che il procedimento è davvero semplice e richiede pochissimi passaggi. Innanzitutto dovete avviare Genshin Impact sulla vostra console Sony e, una volta in gioco, accedere al menu delle impostazioni (premete Options e poi selezionate l'ingranaggio sulla colonna a sinistra). A questo punto selezionate "Account" e poi cliccate su "Press to proceed" in corrispondenza di User Center: vi si aprirà una finestra del browser sulla quale cliccare su link e procedere con la creazione di un nuovo account miHoYo. Nella fase di creazione del profilo dovete assicurarvi che l'email utilizzata non sia stata già associata ad un account di Genshin Impact e non sia la stessa del vostro profilo PSN. Così facendo avrete un account miHoYo collegato al vostro ID PSN e potrete utilizzare questo profilo per accedere anche alle versioni PC, Android e iOS del gioco, le quali condivideranno i progressi con quella PlayStation. Per questioni di sicurezza, vi invitiamo inoltre ad abilitare il prima possibile l'autenticazione a due fattori sul nuovo profilo.

Come attivare il cross-save da un account PC/mobile

Se invece giocate da sempre su PC o smartphone e volete condividere i progressi anche sulla versione PlayStation, le cose si fanno leggermente più complesse a causa delle limitazioni. Chiunque abbia avviato anche solo una volta il gioco su PS4/PS5 non può utilizzare lo stesso account PSN per questa procedura ed è costretto a creare un nuovo profilo. Una volta sicuri che il vostro account rispetti questo fondamentale requisito, scaricate Genshin Impact dal PlayStation Store e avviatelo per la prima volta: vi apparirà a schermo un avviso che chiede se collegare un account miHoYo oppure se saltare questo passaggio. Ovviamente chi è interessato al cross-save deve selezionare la prima opzione e procedere con il collegamento. Vi verrà chiesto di inserire la mail associata al vostro account miHoYo e poi, cliccando sul tasto "Send", vi verrà inviato un codice all'indirizzo di posta elettronica con validità di soli 60 secondi. Inserite velocemente il codice per completare la procedura e continuare su PS4/PS5 esattamente da dove vi eravate fermati l'ultima volta su PC o mobile.



