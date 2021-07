Genshin Impact 2.0: come sbloccare gratis Kamisato Ayaka

State accumulando Primogems da mesi perché volete in tutti i modi aggiungere Kamisato Ayaka al vostro party ora che è disponibile con il primo banner a tempo dell'update 2.0 di Genshin Impact.

Come funziona il pity in Genshin Impact

Per quanto il free to play targato miHoYo si basi principalmente sulla fortuna quando si parla di spendere Primogems, esiste anche un sistema che regola i drop e che impedisce di investire troppe risorse senza ottenere l'oggetto desiderato. Questo sistema prende il nome di 'pity' e permette di avere un personaggio 5 Stelle garantito (o un'arma, nel caso del banner a tempo delle armi) dopo un preciso quantitativo di Interwined Fate utilizzati. Quando si parla del pity system relativo al banner a tempo dei personaggi, il pity si raggiunge a 90 tentativi: ciò significa che nel peggiore dei casi potrete ottenere un personaggio 5 Stelle al 90° desiderio espresso dall'ultimo oggetto della stessa rarità trovato. In tal caso si ha il 50% di probabilità che tale personaggio sia quello esclusivo del banner (in questo caso Kamisato Ayaka) e, se doveste trovare invece uno degli altri 5 Stelle come Diluc o Qiqi e perdere quindi il 50/50, al prossimo raggiungimento del pity il personaggio sarà al 100% quello del banner. In parole povere, nel caso più sfortunato potrete ottenere con precisione matematica Ayaka con un massimo di 180 tentativi nella sezione Wish, ovvero l'equivalente di 28.800 Primogems.

Come funziona il soft pity

Non sottovalutate inoltre un'altra meccanica che prende il nome di 'soft pity' e che entra in azione dal 76° desiderio e aumenta ad ogni tentativo le probabilità di ottenere un 5 Stelle. Cià significa che le probabilità di ottenere un personaggio raro sono molto alte tra il 75° e il 90° tentativo, che è quello nel quale si ha il drop assicurato. Non bisogna fare troppo affidamento sul soft pity, ma si tratta comunque di un sistema che potrebbe agevolare il giocatore e fargli risparmiare qualche Primogems.

Come potete notare, quindi, facendo due calcoli e mettendo da parte i Primogems gratis degli eventi e delle missioni giornaliere si può ottenere il personaggio desiderato senza particolari problemi e, con un po' di fortuna, senza investire tutte le risorse messe da parte nel corso dei mesi.

Avete già letto la nostra guida su come attivare il cross save totale su PS4, PS5, PC e mobile in Genshin Impact 2.0?