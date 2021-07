Genshin Impact 2.0: con Inazuma arrivano 300 Primogems gratis, ecco i codici

Anche in occasione dell'annuncio di Inazuma, la nuova regione di Genshin Impact in arrivo con l'aggiornamento alla versione 2.0, gli sviluppatori del fre to play hanno deciso di donare ai propri utenti un generoso quantitativo di Primogems tramite la distribuzione di una serie di codici.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

AS6BQKLY9GLD - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

GBNA9J5H9Y4H - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

LS6T4L9ZZ7TH - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Il procedimento utile per poter ottenere le ricompense legate ad ognuno dei codici è molto semplice ed è valido su qualsiasi piattaforma supportata dal gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS). Per riscattare un codice occorre avviare Genshin Impact, effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code". In questo modo si può inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (dipende se siete su console, mobile o PC) la sequenza di numeri e lettere utile per ottenere le ricompense. Questo procedimento può essere eseguito da chiunque, ma suggeriamo di farlo solo ed esclusivamente a chi gioca su PlayStation 4 o PlayStation 5. Gli utenti che giocano su uno smartphone/tablet Android e iOS oppure da PC possono infatti seguire una procedura molto più rapida: basta infatti eseguire l'accesso al sito ufficiale e poi selezionare il tasto "Redeem code" in alto a sinistra per visualizzare una schermata attraverso la quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server).

Come al solito, anche questa volta i codici sono attivi nel momento in cui stiamo scrivendo la guida ma potrebbero avere una vita molto breve: gli sviluppatori di Genshin Impact sono soliti distribuire codici all'annuncio degli update la cui durata è davvero limitata nel tempo ed è preferibile riscattare tutti questi codici il prima possibile. Vi ricordiamo inoltre che il requisito minimo per poter utilizzare i codici è aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10 e di non aver riscattato lo stesso codice in passato. Una volta inserito il codice nel gioco o sul portale ufficiale, le ricompense vanno poi aggiunte manualmente all'inventario tramite il menu della posta in game, dov'è possibile ricevere tutto con la semplice pressione del tasto "Claim all", così da ottenere ogni singolo oggetto incluso nelle lettere ricevute.