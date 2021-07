Genshin Impact 2.0: da Inazuma ad Ayaka, tutte le novità dell'update

Si è aperto con uno splendido siparietto musicale l'evento in streaming di Genshin Impact durante il quale sono stati mostrati al pubblico l'update 2.0 e la nuova regione di Inazuma.

La nuova regione, il cui design è ispirato al Giappone, ha come principale elemento quello elettrico e, di conseguenza, con l'introduzione del prossimo aggiornamento il protagonista potrà acquisire anche una terza classe legata a questa mappa. Nel corso del filmato di presentazione sono stati mostrati non solo scorci delle isole che compongono Inazuma, ma anche i nuovi dungeon, i nemici inediti di queste aree e i personaggi che potremo sbloccare o con i quali potremo interagire. Per ora conosciamo solo Ayaka (5 Stelle, Cryo), Yoimiya (5 Stelle, Pyro) e Sayu (4 Stelle, Anemo), ma nel corso del filmato possiamo intravedere anche personaggi avvistati nei leak come Gorou, il ragazzo con le orecchie da gatto che dovrebbe essere il primo arciere geo del free to play. Nel corso dell'evento arriveranno anche numerosi eventi a tempo che non solo permetteranno di accumulare tanti Primogems gratis ma anche di ottenere senza costi aggiuntivi Beidou. In aggiunta, Genshin Impact 2.0 darà ai giocatori la possibilità di coltivare piante all'interno del Serenitea Pot. Tra le altre novità troviamo poi nuove armi da craftare con i prototipi, un sistema per riciclare gli artefatti e un meccanismo attraverso il quale il banner delle armi permette di accumulare gettoni con i quali ottenere le armi 5 Stelle.



L'aggiornamento sarà disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme supportate dal gioco e sarà accompagnato dall'arrivo del cross-save tra tutte le piattaforme, anche quelle PlayStation. Aspettando l'update, vi ricordiamo che avete pochi giorni per ottenere 420 Primogems gratis con l'evento Legend of the Vagabond Sword di Genshin Impact. Non perdetevi inoltre i nuovi codici di Genshin Impact che permettono di ottenere 300 Primogems gratis.