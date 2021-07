Genshin Impact 2.0: Kamisato Ayaka danza con la spada nel nuovo trailer

Mancano ormai poche ore alla pubblicazione dell'aggiornamento 2.0 di Genshin Impact, con l'Action RPG di MiHoYo che accoglierà presto la nuova area di Inazuma e diversi personaggi inediti.

Tra questi ultimi, troviamo anche la spadaccina Kamisato Ayaka, giovane incredibilmente abile nel combattimento all'arma bianca. Erede dell'omonimo clan Kamisato e lady nota nell'intera Inazuma, la ragazza imbraccia con grazia la katana, con la quale è in grado di esibirsi in una letale danza di morte. Ansiosa di scoprire il livello di abilità con la spada dei Viaggiatori, Ayaka continua ad esercitarsi per perfezionare il suo stile di combattimento. Per offrirne un primo esempio al pubblico, il team di MiHoYo ha pubblicato un trailer dedicato al personaggio: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.



Tanto elegante quanto potente e saggia, Kamisato Ayaka entrerà a far parte dell'universo di Genshin Impact a partire da mercoledì 21 luglio, con la pubblicazione del nuovo aggiornamento 2.0. Quest'ultima sarà caratterizzata da un rango a cinque stelle, esattamente come Yoimiya, altra eroina in arrivo nel free to play. A chiudere il quadro dei nuovi volti in arrivo nell'Action RPG, troviamo inoltre il ninja Sayu, caratterizzato da un rango a quattro stelle e parte delle novità in arrivo con l'update 2.0 di Genshin Impact.