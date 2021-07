Genshin Impact 2.0: niente Ray Tracing per un motivo ben preciso, spiega miHoYo

Il Direttore Tecnico di miHoYo, Zhenzhong Yi, ha scambiato quattro chiacchiere con i giornalisti di GamesIndustry.biz per confermare e motivare l'assenza del Ray Tracing nell'update 2.0 di Genshin Impact, previsto al lancio tra pochi giorni su PC, PS4, PlayStation 5 e sistemi mobile iOS e Android.

Nel corso dell'intervista, l'esponente della software house cinese artefice del successo internazionale di Genshin Impact si è soffermato sull'hardware nextgen di PS5 per spiegare che "il Ray Tracing su PlayStation 5 può certamente aiutare a renderizzare immagini più realistiche. Tuttavia, aggingere questa tecnologia in Genshin Impact richiederebbe uno sforzo enorme da parte dei nostri artisti e del nostro team di sviluppatori, per garantire un'esperienza visiva che preservasse l'aspetto autentico e lo stile artistico del Teyvat".

In ragione dell'ingente lavoro di "ricostruzione artistica" dell'illuminazione che avrebbe comportato l'adozione del Ray Tracing in Genshin Impact, il team di miHoYo ha perciò deciso di mantenere l'attuale sistema di rendering e di focalizzare i propri sforzi creativi su altri aspetti del comparto grafico e dell'esperienza di gioco. A riferirlo è lo stesso Yi nel dichiarare come "dati gli ingenti sforzi richiesti, abbiamo scelto di concentrarci su quegli elementi che avrebbero garantito un effettivo miglioramento dell'esperienza di gioco, facendo emergere funzionalità che potrebbero davvero migliorare il gameplay".

Il prossimo, importante aggiornamento del kolossal GDR gratuito di miHoYo è atteso al lancio per il 21 luglio. Se volete saperne di più, sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sulle novità di Genshin Impact 2.0 da Inazuma ad Ayaka.