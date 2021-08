Genshin Impact 2.0: il nuovo trailer è tutto dedicato a Yoimiya

Manca ancora qualche settimana al termine del banner a tempo dedicato a Kamisato Ayaka, uno dei personaggi più importanti dell'update 2.0 di Genshin Impact. Sembra però che miHoYo stia già iniziando a sponsorizzare l'altro eroe 5 Stelle dell'aggiornamento, ovvero Yoimiya.

Questa mattina è infatti stato caricato sul canale YouTube ufficiale del free to play il character teaser che prende il nome di "Yoimiya: The Queen of Summer on Narukami Island". Purtroppo il video in questione non include sequenze di gameplay che mostrano l'eroina in movimento, ma permette di conoscerne meglio la personalità e ascoltarne la voce. Per chi non lo sapesse, Yoimiya è uno dei personaggi di Inazuma e con la sua famiglia si occupa della produzione di fuochi d'artificio per gli abitanti di tutta Teyvat. Proprio per questo si tratta di un personaggio di tipo Pyro che incendia gli avversari scoccando frecce infuocate in seguito all'attivazione della sua abilità primaria.

Vi ricordiamo che se siete curiosi di provare questo personaggio potete farlo già oggi grazie alla sua quest di Inazuma. Ad un certo punto dell'avventura è infatti possibile vestire i panni di Yoimiya per una manciata di minuti ed utilizzare le sue abilità a base di fuochi d'artificio.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come sbloccare gratis Kamisato Ayaka in Genshin Impact?