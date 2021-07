Genshin Impact 2.0: agli utenti PS4 e PS5 non vanno giù le limitazioni del cross-save

Poco dopo aver svelato al pubblico tutte le novità dell'update 2.0 di Genshin Impact, il quale introdurrà Inazuma e una serie di nuovi personaggi, il team di sviluppo del free to play è entrato nel dettaglio sul cross-save 'totale' con un lungo post pubblicato sul sito ufficiale.

Sebbene fossero tutti felici al momento dell'annuncio di questa nuova feature del gioco, il suo reveal ha fatto emergere le numerose limitazioni e ha reso furiosi molti utenti. Nello specifico, le limitazioni in questione hanno deluso tutti i giocatori PC, Android e iOS che volevano giocare anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 con il medesimo profilo miHoYo. Pare infatti che chiunque abbia avviato anche solo una volta il gioco sulle console Sony non possa in alcun modo legare l'account a quello PC o mobile e l'unico modo che ha per condividere i progressi ottenuti sulle altre piattaforme sia quello di creare un nuovo profilo PSN.

Ciò accade perché al momento dell'avvio del gioco su PS4/PS5 si viene a creare automaticamente un nuovo profilo e al momento non vi è modo di eliminarlo per collegarne un altro. Insomma, se siete soliti giocare su PC o smartphone, per giocare anche sulle console Sony dovrete assicurarvi di non aver mai avviato il gioco, altrimenti vi toccherà utilizzare un secondo profilo PlayStation Network.

In attesa di scoprire come si potrà effettuare il collegamento, vi ricordiamo che Genshin Impact 2.0 migliorerà la grafica e il supporto al DualSense su PS5.