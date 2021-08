Genshin Impact 2.1: 300 Primogems gratis per celebrare il reveal, ecco i codici

MiHoYo continua a rispettare quella che è ormai una tradizione e durante la diretta streaming dedicata all'update 2.1 di Genshin Impact, in arrivo tra pochi giorni, ha distribuito una serie di codici utili per ottenere ricompense gratis nel free to play.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

DSPVUN2BKH5M - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

CB7UU6KT2H59 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

NTPVU7JTJYPD - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Il procedimento attraverso il quale si possono ottenere le ricompense è molto semplice ed è valido su qualsiasi piattaforma supportata dal gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS). Per riscattare un codice occorre avviare Genshin Impact, effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code". In questo modo si può inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (dipende se siete su console, mobile o PC) la sequenza di numeri e lettere utile per ottenere le ricompense. Tale procedimento è valido su tutte le piattaforme, ma non è il più rapido ed è meglio utilizzarlo solo se giocate su PlayStation 4/PlayStation5 e non avete attivato il cross-save.

Se avete abilitato il cross-save totale di Genshin Impact o giocate su Android/iOS/PC, allora vi suggeriamo di effettuare il riscatto dei codici direttamente sul sito ufficiale, poiché tale metodo è molto più rapido e pratico. Per far ciò basta infatti eseguire l'accesso al sito ufficiale e poi selezionare il tasto "Redeem code" in alto a sinistra per visualizzare una schermata attraverso la quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server).

Se siete interessati alle ricompense che si ottengono riscattando i codici, vi invitiamo a completare il processo il più rapidamente possibile. Come ben saprete, infatti, i codici che vengono distribuiti in occasione dell'annuncio di un nuovo aggiornamento hanno una durata davvero breve e non escludiamo che da domani non sarà più possibile ottenere Primogems e risorse gratis. Vi ricordiamo inoltre che il requisito minimo per poter utilizzare i codici è aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10 e di non aver riscattato lo stesso codice in passato. Una volta inserito il codice nel gioco o sul portale ufficiale, le ricompense vanno poi aggiunte manualmente all'inventario tramite il menu della posta in game, dov'è possibile ricevere tutto con la semplice pressione del tasto "Claim all", così da ottenere ogni singolo oggetto incluso nelle lettere ricevute.