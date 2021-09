Genshin Impact 2.1: 600 Primogems gratis per tutti, come ottenerli

Nel corso della notte è stato finalmente pubblicato l'aggiornamento che porta Genshin Impact alla versione 2.1 e introduce una notevole quantità di contenuti al free to play. Per festeggiare l'arrivo dell'update, miHoYo ha deciso di donare a tutti i giocatori una generosa quantità di Primogems.

Se giocate l'open world più popolare del momento, sappiate che è possibile riscattare senza costi aggiuntivi ben 600 Primogems, ovvero la risorsa che consente di ottenere nuove armi e personaggi all'interno del menu intitolato Wish. Il dono è diviso in due diverse parti, dal momento che 300 Primogems sono state donate in seguito alla manutenzione programmata (60 per ogni ora d'inattività dei server) e 300 come compenso per i problemi che hanno afflitto alcuni personaggi nel corso della 2.0.

Ottenere la ricompensa è molto semplice e non richiede particolari sforzi al giocatore. Innanzitutto occorre aver aggiornato il gioco all'ultima versione (in questo caso la 2.1) e aver raggiunto almeno l'Adventure Rank 5 (ovvero aver completato il tutorial e un paio di quest). A questo punto è possibile riscattare il bonus accedendo al menu e selezionando l'icona a forma di lettera sulla colonna presente nel lato sinistro della schermata: qui potete cliccare su "Claim All" per riscattare tutti i bonus allegati ai messaggi di posta e, di conseguenza, anche i 600 Primogems gratis. Se siete giocatori PlayStation 4 o PlayStation 5, tale procedimento vi garantirà l'accesso anche ad Aloy, personaggio 5 Stelle gratis di tipo Cryo, e al suo arco 4 Stelle Predator. Va precisato che i due messaggi contenenti ciascuno 300 Primogems non resteranno per sempre nella casella di posta e spariranno dopo 30 giorni, quindi vi suggeriamo di riscattare le ricompense il prima possibile.

