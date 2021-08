Genshin Impact 2.1: tutte le abilità di Aloy e Baal nei nuovi trailer

Manca ormai pochissimo al debutto della versione 2.1 di Genshin Impact e, per aumentare l'hype, il team di sviluppo ha condiviso tutti i dettagli sulle abilità di Aloy e Baal tramite una serie di filmati e post sul sito ufficiale.

Nel caso di Aloy, miHoYo ha realizzato un trailer che racchiude in una serie di sequenze in game le abilità del personaggio 5 Stelle gratuito appartenente all'elemento Cryo. Come anticipato già dai leak qualche settimana fa, possiamo vedere che l'Elemental Skill della giovane protagonista di Horizon Zero Dawn consiste nel lancio di una capsula che esplode all'impatto e congela tutti i nemici situati nel raggio dell'esplosione. L'Elemental Burst, invece, non è altro che una capsula ghiacciata ancor più grande dell'abilità precedentemente descritta e che va colpita con un attacco fisico o a distanza per scatenarne l'esplosione ghiacciata.

Raiden Shogun (o Baal), è un personaggio molto più complesso rispetto ad Aloy ed è caratterizzato da una serie di abilità davvero interessanti. Questo Archon 5 Stelle di tipo Electro, armato di lancia, può evocare con l'Elemental Skill una katana che, in maniera similare a quanto accade con Childe, varia temporaneamente l'arma impugnata e infliggere danni elettrici. L'Elemental Burst è invece un attacco ad area elettrico il cui danno dipende dall'energia accumulata in vari modi e ben visibile sull'indicatore circolare viola presente alle sue spalle.

Prima di lasciarvi al trailer sulle abilità di Aloy e a quello della storia di Baal, vi ricordiamo che tutti i giocatori PS4 e PS5 di Genshin Impact potranno sbloccare Aloy e il suo arco gratis, invece i giocatori PC e smartphone potranno ottenere il personaggio solo con l'update 2.2.