Genshin Impact 2.1, anniversario in vista: leak per il bundle del concerto

Dopo un debutto straordinario e un'accoglienza calorosa da parte del pubblico, l'Action RPG di MiHoYo si appresta a celebrare il primo anniversario di Genshin Impact.

Tra gli eventi in programma per l'occasione, troviamo in particolare il concerto gratuito a tema Genshin Impact annunciato durante la Gamescom 2021. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming, e potrà essere seguito da tutti gli appassionati senza alcun tipo di costo. Intitolato "Genshin Concert 2021: Melodies of an Endless Journey", lo show è in programma per il prossimo 3 ottobre 2021 e vedrà musicisti di ogni parte del mondo proporre al pubblico alcuni tra i brani più iconici del videogioco.

Stando ai leak più recenti, tuttavia, l'evento potrebbe ospitare anche la pubblicazione di un bundle speciale all'interno dell'Action RPG. Secondo i dataminer attivi su Genshin Impact sarebbe infatti in arrivo un non confermato Concert Bundle, contenente i seguenti item:

1.000 Primogems;

Il nuovo deltaplano Wings of Poetic Melodies;

La nuova namecard Celebration: Tuneful Delight;

Splendid Phrase: una decorazione a forma di arpa per la propria casa virtuale;

Il bundle, sempre stando ai leaker, dovrebbe avere un costo pari a circa 30 dollari. Al momento, lo ricordiamo, non vi sono stati annunci ufficiali da parte di MiHoYo: in attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che il team ha pubblicato anche un nuovo trailer dedicato alla partnership tra Genshin Impact e Horizon: Zero Dawn